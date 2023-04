Galamba "nega categoricamente" ter omitido informação à Comissão Parlamentar de Inquérito

João Galamba desmente Frederico Pinheiro, que acusou o Ministério das Infraestruturas de ter solicitado que fossem omitidas da CPI da TAP as notas que terão sido tiradas na reunião com a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.





João Galamba, o ministro das Infraestruturas, em comunicado na noite desta sexta-feira, "nega categoricamente", que tenha tentado omitir qualquer informação à comissão de inquérito (CPI) à TAP.

Garante ainda que "toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada”. Reagindo assim às acusações de Frederico Pinheiro, o adjunto do gabinete que exonerou na quarta-feira, por ter "repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do gabinete do Ministério das Infraestruturas".

