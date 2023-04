Empresários e investidores cautelosos

O Supremo Tribunal, que tem uma orientação próxima do pensamento do Governo, decidiu pela volta da contribuição sindical obrigatória, que tinha sido eliminada na reforma laboral sancionada no Governo Temer. Esta foi aprovada pelo Congresso, que promete fazer restabelecer o decidido, que atendeu a boa parcela dos trabalhadores.

Os sindicatos tinham uma renda elevada, sem controle, e garantiam privilégios a seus dirigentes. A volta da influência sindical no Governo do PT gera reivindicações fora da realidade, especialmente nas estatais. Algumas estendem a cobertura de planos de saúde para sogros e sogras e fornecem o auxílio alimentação de até 15 euros equivalentes, que no Brasil possuem um poder de compra bem superior aos praticados na União Europeia. A mentalidade de gerar gastos sem previsão de recursos não tem limite. Prospera a ideia de se ajudar as empresas aéreas nacionais e aos trabalhadores a venda de passagens por 40 euros dentro do país.

Cada dia surge algo que deixa investidores e empresários perplexos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um apelo público ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que ele baixasse os juros. O reajuste dos funcionários públicos de 8% vai fugir ao previsto no orçamento, assim como isenções no IRS. As novas regras para substituir o teto de gastos em vigor é criativo, mas pode ser alterado na Câmara dos Deputados para incluir penalidades pelo não cumprimento. Depois de quatro anos de bonança, são muitas as greves. Não parece ser este um ambiente amigável ao investidor.

A Avon, gigante dos cosméticos americana, sob controle da Natura, sediada no Reino Unido, tem no Brasil seu maior mercado. Está transferindo seu centro de inovação e pesquisa de Nova York para São Paulo.

VARIEDADES

• Preocupa o aumento das invasões de propriedades agrícolas pelo MST, marxista, que tem tido influência no Governo Lula. O presidente do MST, João Stédile, figurou na comitiva de Lula à China. A Suzano, maior fabricante de celulose do país, teve terras invadidas. E a região irrigada no nordeste, onde está a produção de frutas de exportação como mamão, melão, uvas, mangas, alvo de invasões e criação de acampamentos de militantes.

• A avaliação negativa do Governo Lula subiu para 30%. Há dificuldades em apresentar projetos nestes mais de cem dias de Governo dedicados à política.

• Outra preocupação dos meios empresariais é o agravamento da crise argentina. O Governo do Brasil está assumindo, através do Banco do Brasil, o risco de algumas operações comerciais e os números podem crescer. O Paraguai terá eleições neste domingo dia 30.

• Restaurada a casa-museu da Marquesa de Santos no Rio. Trabalho impecável de Douglas Fasolato, que veio para o Rio depois de fazer do Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, o terceiro mais visitado do Brasil.

• O Bispo de Formosa, em Goiás, assume a liderança dos bispos brasileiros conservadores. Suas homilias já são sucesso nas mídias sociais. D. Adair é devoto de São João Paulo II.

• A economista Renata Barreto, que tem centenas de milhares de seguidores, concluiu que o projeto do ministro Flávio Dino, da Justiça e Ordem Pública, é baseado no da antiga Stasi, da Alemanha Oriental.

• Os diplomatas mais antigos estão perplexos com as idas e vindas do Presidente da República em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. O alinhamento com a Rússia não encontra eco na sociedade e iguala a posição de Lula à de Bolsonaro. Coisas da política...

• O Brasil definiu que a patente do Ozempic prevalece até o próximo ano e do Rybelsus, até 2026. Os remédios contra o diabetes combatem à obesidade e têm sido muito procurados.

• O Forno de Minas, mais conhecido pão de queijo, foi adquirido pela campeã das batatas congeladas e anéis de cebola, a canadiana McCain. O pão de queijo pode se tornar internacional.

• Outono com neve no sul do Brasil. O frio veio mais cedo.

• A poderosa chinesa Shein vai investir no Brasil no setor têxtil e de confeções para atender mercado da América do Sul. Um dos frutos da viagem à China de Lula. O primeiro investimento significativo vai ser no grupo Coteminas, da família do vice-Presidente nos mandatos anteriores de Lula, José Alencar.

• O ex-Presidente José Sarney completou 93 anos. Muito lúcido, é com Michel Temer, outro ex-Presidente, conselheiro dos políticos atuais. Homem cordial, goza de mais prestígio do que os demais ex-Presidentes.

• A Avenida Paulista, em São Paulo, está vendo a violência aumentar. Já são mais de vinte furtos ou roubos por dia em suas calçadas.

Rio de Janeiro, abril de 2023

Os comentários estão desactivados.