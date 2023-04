PSP deteve 58 pessoas nas últimas 24 horas

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, nas últimas 24 horas, entre as 00H00 e as 23:59 do dia 28 de abril de 2023, realizou várias operações e diligências policiais, das quais resultaram um total de 58 detidos.

Das detenções, 10 ocorreram por condução sob efeito de álcool, 11 condução sem habilitação, seis por tráfico de estupefaciente, dois por desobediência, seis por resistência e coação sobre funcionário (PSP), três por detenção ou tráfico de armas proibidas, um por crime contra propriedade, seis por outros motivos e 13 por cumprimento de mandados de detenção.

Foram ainda apreendidas cinco armas brancas, três armas de fogo e duas outras

Há também registo da apreensão de 116.540 doses de haxixe, 22.900 doses de cocaína e 248.860 doses de outras drogas.

Nesse período ocorreram 44 acidentes de viação, dos quais resultaram 15 feridos ligeiros, não houve registo de vítimas mortais.

