"Jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, mas o Sporting mudou a minha vida", disse Amorim

O treinador dos leões foi jogador do Benfica, e terminou a carreira no clube em 2017.





Rúben Amorim fez a antevisão do jogo do Sporting frente ao Famalicão, em Alvalade no domingo e, durante a conferência de imprensa, falou da altura em que esteve no Benfica comparando ao que vive no Sporting.

"Mais realizado no Sporting, mas são momentos diferentes na carreira. Tive um sucesso aqui que não tive no Benfica. Não me importo de dizer, jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, todos sabem, é como ter um amor de criança e agora é um amor que nos faz sentir mais completos. Nunca pensei estar aqui, mas foi de longe a melhor coisa que já me aconteceu. Não sou do Sporting desde pequenino, mas em termos de realização profissional, o Sporting mudou a minha vida", disse o técnico.

