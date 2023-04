Jovem de 21 anos morre esfaqueado no Montijo

A vítima morava perto do local do crime e chama-se Francisco Carvalho.





Um jovem com 21 anos morreu esfaqueado, na madrugada deste sábado, na via pública, no Montijo, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu perto das 3h junto às piscinas públicas do Montijo. Os bombeiros foram chamados para o local, onde encontraram a vítima com dois golpes de faca na zona do tórax.

Ainda foram realizadas manobras de reanimação no local, mas o jovem não resistiu e o óbito foi declarado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro.

A vítima morava perto do local do crime e chama-se Francisco Carvalho.

Ainda não são conhecidas as causas do homicídio, nem há detidos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

