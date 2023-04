José Ornelas sobre casais homossexuais: "Jesus nunca recusou ninguém"

José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), disse que “Jesus nunca recusou ninguém”, no âmbito de temas mais controversos dentro da Igreja, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

"Jesus nunca recusou ninguém por nenhuma dessas questões. Para já, essas coisas nem se punham, nesse tempo, nessa linguagem. Mas, hoje temos questões novas, e o Papa Francisco diz: 'não busquem simplesmente soluções do passado para problemas de hoje. Não vai dar certo'", sublinha o também bispo de Leiria-Fátima – eleito para um segundo mandato na liderança do órgão de cúpula do episcopado português, em entrevista à agência Lusa e à agência Ecclesia.

Na sequência do Sínodo dos Bispos, que está a decorrer até 2024, José Ornelas acrescentou que "o próprio Papa colocou à Igreja estes temas, dizendo, antes de mais, que essas pessoas precisam de ser acolhidas".

"Quando nós sabemos que uma grande parte dos casais, também dos matrimónios que se fazem na igreja, acabam em separação, então essas pessoas são simplesmente postas fora?”, continuou.

"Portanto, e [tendo em conta] os caminhos que o próprio Papa Francisco foi abrindo nesse sentido, as questões do matrimónio, precisam de ser repensadas e ajustadas, mas não é simplesmente uma questão de Direito. Aí trata-se, sobretudo, de uma abertura para com as pessoas, ajudar a fazer um caminho de verdade, discernimento sobre a sua própria vida", afirmou ainda.

