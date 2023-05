Quase 50 detidos este domingo em Lisboa

Foram detidas, em Lisboa, este domingo, 49 pessoas.

A informação foi avançada pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, que adianta que as detenções foram feitas entre as 00h00 e as 23h59 de dia 30 de abril, no âmbito da sua normal atividade operacional.

Dos 49 detenções, 18 foram por condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2g/l, 12 por condução sem habilitação legal, sete por crimes contra a propriedade, quatro por tráfico de estupefaciente, três por desobediência, três no âmbito de mandados de detenção e duas por resistência e coação sobre funcionário.

Na sequência das ações policiais foram também apreendidas 53 doses de cannábis, 146 doses de cocaína, 985 doses de outro produto estupefaciente e ainda uma arma de fogo.

