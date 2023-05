Mais de 200 pessoas detidas nas manifestações do Dia do Trabalhador em França

Após violência e confrontos com a polícia, mais de 200 pessoas - 68 em Paris, de acordo com o Ministério do Interior - foram detidas nas manifestações do Dia do Trabalhador em França.

A protestarem contra a reforma das pensões do Governo de Emmanuel Macron, promulgada no passado dia 15 de abril, que aumenta a idade da reforma dos 62 para os 64 anos no país, estiveram quase 800 mil pessoas por todo o país e mais de 100 mil s

De acordo com o Le Figaro, um polícia ficou ferido gravemente depois de ter sido atingido por cocktails molotov, tendo sofrido queimaduras. Para além deste registo, sabe-se que há outros 10 polícias feridos em Paris e 24 em Nantes.

Em atualização

