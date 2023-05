PJ apreende mais de 4 toneladas de cocaína dissimulada em bananas

Autoridade diz que se trata da maior apreensão do ano e de uma das maiores dos últimos anos





A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 4,2 toneladas de cocaína, vindas da América do Sul, nos últimos dias em Portugal.

Num comunicado esta segunda-feira divulgado a autoridade explica que "a droga em causa, que apresenta um elevado grau de pureza, foi transportada até Portugal por via marítima dissimulada num carregamento de fruta em paletes, mais concretamente de bananas, que entrou em território nacional, através do Porto de Setúbal".

A apreensão foi feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e "é resultado da intensa atividade de recolha de informação desenvolvido pela Polícia Judiciária, em estreita articulação com as autoridades de outros países e com diversas entidades nacionais".

Esta a maior apreensão feita este ano em Portugal e uma das maiores dos últimos anos, avança ainda a PJ.

Amanhã, pelas 11h30, vai ser feita uma conferência de imprensa na sede da PJ, em Lisboa, para dar mais esclarecimentos.

