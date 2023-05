Reunião entre Costa e Galamba em São Bento já terminou

Já acabou a reunião entre o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, esta terça-feira em São Bento.

O encontro demorou mais de uma hora e o ministro das Infraestruturas abandonou o local sem dar declarações aos jornalistas.

A expectativa é que agora o primeiro-ministro se encontre com o Presidente da República em Belém.

Recorde-se que, na segunda-feira à noite, António Costa disse sobre a polémica que envolve João Galamba que "há coisas que não se tratam nem no estrangeiro e só se tratam pessoalmente".

No entanto, defendeu o ministro e sublinhou que "ninguém no Governo deu ordens ao SIS" para intervir na recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba, mas que o "o gabinete do ministro fez o que lhe competia fazer: dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade".

De sublinhar ainda que Marcelo Rebelo de Sousa terá comunicado a António Costa que considerava que João Galamba não tinha condições para continuar no Executivo.

