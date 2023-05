Juíz indefere de novo perícia neurológica a Ricardo Salgado

O tribunal que está com a instrução do caso BES/GES voltou a rejeitar o pedido de perícia médica a Ricardo Salgado, alegando que não há qualquer inconstitucionalidade.

Na sequência da interrupção da sessão do debate instrutório do processos BES/GES, que esta terça-feira decorre no tribunal de Monsanto, em Lisboa, o juiz Pedro Santos Correia anunciou que estava indeferida "a realização da perícia médica, uma vez que "inexiste qualquer inconstitucionalidade na decisão".

Recorde-se que este não é o primeiro requerimento da defesa do ex-banqueiro para a realização de uma perícia neurológica devido ao diagnóstico de Doença de Alzheimer, tendo também os outros pedidos sido indeferidos por vários juízes diferentes.

Neste requerimento, o advogado Adriano Squilacce leu alguns pontos que constavam do relatório de saúde de Ricardo Salgado, emitido na segunda-feira pelo neurologista Joaquim Ferreira, onde se evidenciava um agravamento da doença, o que, alegadamente, o impossibilita de exercer o seu direito de defesa no debate instrutório.

"Tem sido documentado pelos vários profissionais de saúde que o acompanham um agravamento significativo do seu estado de saúde global, nomeadamente agravamento da memória e outras funções cognitivas, alteração do comportamento, alteração da marcha e desequilíbrio", referiu a defesa de Salgado, que diz citou também a "perda progressiva de autonomia para a realização de atividades básicas da vida diária".

