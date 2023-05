António Costa já está em Belém para reunião com Marcelo

O primeiro-ministro já está no Palácio de Belém para uma reunião com o Presidente da República, na sequência do encontro que António Costa teve, esta terça-feira de manhã, com o ministro das Infraestruturas.

João Galamba foi recebido pelo primeiro-ministro em São Bento, para uma reunião que durou cerca de hora e meia e sobre a qual nenhum presto ainda esclarecimentos.

Após o encontro, o ministro deslocou-se para o Ministério das Infraestruturas, onde ainda permanece.

Sublinhe-se que em causa está a polémica entre João Galamba e o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, sobre documentos a entregar à comissão de inquérito da TAP e o envolvimento do SIS na recuperação de um computador.

