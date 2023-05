Santos Silva defende que pode expulsar deputados do Parlamento em caso de ofensa ou interrupção

Augusto Santos Silva defende que o Regimento da Assembleia da República lhe confere poderes para expulsar deputados do plenário, em caso de ofensa ou interrupção sistemática, podendo até recorrer a agentes da autoridade para a retirada da sala.

A posição do presidente da Assembleia da República foi transmitida na Conferência de Líderes, na passada quarta-feira, de acordo com a súmula da reunião.

O "insulto pessoal e a interrupção sistemática de quem preside ao plenário, ou a ofensa igualmente sistemática a chefes de Estado ou outras personalidades", põem em causa "a continuidade do plenário com a presença do infrator", transmitiu Santos Silva.

"O artigo 16.º do Regimento confere ao presidente da Assembleia da República a responsabilidade de assegurar a ordem e a disciplina, recorrendo aos meios que entender necessários, e isso significa, no limite, determinar a expulsão do plenário, pelo curso restante da sessão em causa, do infrator, podendo recorrer aos agentes de autoridade para fazer executar essa ordem, se ela não for acatada", lê-se ainda na súmula.

Estas declarações do presidente da Assembleia foram feitas na ocasião em que Santos Silva informou que iria excluir o Chega, com efeitos imediatos, das delegações das suas visitas a parlamentos estrangeiros, na sequência do comportamento dos deputados daquele Partido na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, no dia 25 de Abril.

