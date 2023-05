2 de maio 2023 às 18:08

Ronald (porteiro e filantropista) vs. Tyson (campeão e falido)

«Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it; he who doesn’t, pays it».

Albert Einstein

«Não poupes o que sobra depois de gastar; gasta o que sobra depois de poupar».

Warren Buffet

«Investimento em sabedoria paga os maiores lucros».

Benjamin Franklin