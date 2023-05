Quase 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, 60 concelhos – de sete distritos – em perigo máximo de incêndio rural.

Os termómetros irão oscilar entre os 12 graus Celsius (Portalegre) e os 36 (Santarém).

Por sua vez, vários concelhos dos 18 distritos do continente apresentam hoje perigo muito elevado e elevado de incêndio rural e é previsto vento por vezes forte nas terras altas, descida da temperatura máxima, sendo acentuada no litoral, e pequena subida da mínima no litoral Norte e Centro.

