Operação em curso em vários países europeus contra organização criminosa

Está a ser realizada, esta quarta-feira, uma operação policial na Europa “de grande envergadura” focada em deter membros do Ndrangheta, uma organização criminosa italiana.

Em comunicado, divulgado hoje pelo gabinete estatal de investigação criminal da Renânia do Norte-Vestefália, as autoridades informam que realizaram buscas em dezenas de casas, escritórios e lojas nos estados da Baviera, Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado, tendo já sido detidos mais de 30 suspeitos.

"Entre outros crimes, os arguidos são acusados de branqueamento de capitais, evasão fiscal, fraude comercial e contrabando de estupefacientes", diz a nota.

A operação envolveu a Europol e incluiu também ações simultâneas contra o grupo em França, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha.

