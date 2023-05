Costa: "Nunca temo receber um telefonema do Presidente da República. É sempre um prazer"

"Hoje é um novo dia”. António Costa comentou esta quarta-feira a polémica que envolve João Galamba e quis olhar para a frente.

“A vida política é muito menos ficção do que julgam. Nunca temo receber um telefonema do Presidente da República. É sempre um prazer. O Presidente tem raízes no distrito de Braga e foi presidente da Assembleia Municipal de um concelho deste distrito", disse o primeiro-ministro, que se encontra em Braga, com quase todos os membros do Governo, na sequência da iniciativa "Governo + Próximo”.

“Hoje é um novo dia. Ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito", respondeu o chefe do Executivo, perante as perguntas dos jornalistas.

Costa salientou a importância do distrito de Braga, "responsável por 10% das exportações", e o crescimento da economia. "A economia já cresceu muito mais do que estava em 2019. Queremos que a economia cresça e gere mais emprego, emprego mais sustentável", referiu.

A iniciativa decorre até amanhã, em que também está agendada uma reunião do Conselho de Ministro.

