Incêndio em Castelo de Paiva está a ser combatido por meia centena de operacionais e dois meios aéreos

Um incêndio está a deflagrar desde as 10h29 desta quarta-feira na zona de Real, no Lodeiro, em Castelo de Paiva.

De acordo com informação da Proteção Civil, consultada pelo Nascer do Sol, estavam no local, pelas 12h40, 52 operacionais, 14 veículos e três meios aéreos.

Entre eles estão Bombeiros de Castelo de Paiva, Bombeiros da Nespereira, Bombeiros de Arouca, Bombeiros de Entre Rios e os Bombeiros de Cinfães, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, escreve o Correio da Manhã.

