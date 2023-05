Época termina para Nuno Mendes

O lateral esquerdo vai falhar assim as últimas cinco jornadas do campeonato francês.





Nuno Mendes está lesionado e não joga mais esta época pelo Paris Saint-Germain, revelou o clube esta quarta-feira no rede social Twitter.

O jogador tem uma lesão na coxa direita, contraída no jogo do PSG frente ao Lorient, no passado fim de semana e está fora das opções dos franceses até ao final da temporada.

O lateral esquerdo vai falhar assim as últimas cinco jornadas do campeonato francês, onde o Paris Saint-Germain ocupa o primeiro lugar com 75 pontos.

Os comentários estão desactivados.