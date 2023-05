Diretor da PJ diz que foi contactado por membro do Governo por causa do computador do ex-adjunto

O Partido Socialista, anunciou na manhã desta quarta-feira que vai viabilizar a audição do SIS e do SIRP no Parlamento, mas não pretende que os ministros das Infraestruturas e da Justiça, assim como o ex-adjunto de Galamba sejam ouvidos.





Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária (PJ), em declarações à CNN Portugal, esta quarta-feira, revelou que foi contactado por um membro do Governo após o desaparecimento do computador de Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba.

Não esclareceu quem fez o contacto, mas o Expresso diz que foi o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

“Registámos logo esta situação como inquérito. [Tomámos posse do] equipamento que já tinha sido recuperado por outra estrutura do Estado, o Serviço de Informações de Segurança (SIS), no dia seguinte. Comunicámos logo ao Ministério Público tudo isto que se estava a passar e entregámos já o inquérito ao Departamento de Investigação e Ação Penal“, explicou Luís Neves.

Frederico Pinheiro teria levado o computador indevidamente do ministério, e Galamba, para justificar a intervenção do SIS no caso, disse que foi “chamado para defender propriedade do Estado português”. De acordo com o ministro, o computador levado “à força” pelo seu ex-adjunto tinha muitos “documentos classificados pelo Gabinete Nacional de Segurança”.

O Partido Socialista, anunciou na manhã desta quarta-feira que vai viabilizar a audição do SIS e do SIRP no Parlamento, mas não pretende que os ministros das Infraestruturas e da Justiça, assim como o ex-adjunto de Galamba sejam ouvidos.

