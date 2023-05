Haaland bate recorde de golos na Premier League numa só época

Haaland marcou seis golos nos últimos cinco jogos e conta com 51 golos nesta temporada, contando com todas as competições.





Erling Haaland, avançado do Manchester City, na noite de quarta-feira, tornou-se no jogador com mais golos numa só época na Liga Inglesa, ao marcar o segundo golo da vitória dos 'citizens' por 3-0 frente ao West Ham.

O norueguês, de apenas 22 golos, chegou aos 35 golos, superando assim a marca de 34 golos de Alan Shearer e Andy Cole.

Recorde-se que após esta vitória na Liga, o City recupera a liderança da Premier League, ultrapassando o Arsenal.

