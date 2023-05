Exerce Psicologia no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no setor privado há quase duas décadas. A primeira experiência de trabalho humanitário que teve foi em Moria, na Grécia, e a "bagagem" que ganhou desde aí levou a que publicasse o livro 'O Altruísmo Não Existe', pela Contraponto.





Foi sempre conjugando a música com a Psicologia. Como tem sido este percurso?

Sou psicólogo há quase 20 anos. Nos últimos anos, acho que a parte musical começou a ser fortemente influenciada pelo trabalho humanitário. Quem compõe é sempre influenciado pelas vivências que tem. E isso acontece comigo desde 2016: os cenários de crise e catástrofe influenciam-me, de uma forma, e de outra, na intervenção em saúde mental, nesses cenários, sublinhamos, potenciamos a cultura local. Vejo que as comunidades usam a música como forma de cura muito potente e tentamos exponenciar isso: é para isso que serve a música. Não para ver quem é que vende mais discos ou saber qual é o nicho de mercado.

Há momentos-chave dos quais não se esqueça e que queira realçar?

As coisas que mais me marcaram foram os incríveis atos de altruísmo nas pessoas que estão completamente desesperadas e a passar pela pior fase das suas vidas. Isto não é só incrivelmente marcante para quem lá está e o testemunha, como devemos transmitir esta mensagem: ainda temos uma visão negativa ou egoísta dos seres humanos. Mas quando as coisas estão mesmo a correr mal, a regra é o altruísmo: não é a exceção. Há pessoas que conseguem pôr as necessidades dos outros como alta prioridade mesmo estando a sofrer extremamente. E volto a sublinhar este facto: apesar de estarem a passar pela pior altura das suas vidas. Acho que isso é impactante, inspirador e importante e posso retratar isto de várias maneiras recorrendo à Ciência da Psicologia. Uma delas passa pelas profecias auto-realizadas: tem-se uma expectativa, a ação vai ao encontro dela e acabamos por influenciar os acontecimentos de tal forma que as expectativas que tínhamos confirmam-se. Se continuarmos a passar a mensagem de que os seres humanos só se importam com eles mesmos, contribuímos para que haja mais atos egoístas.

“Achas que o altruísmo implica servir os outros, fazer sempre a coisa certa ou algo que é só para os santinhos? Deixa-me dizer-te que andas a perder - e muito!”, explica na introdução do seu livro. Existe o estereótipo de que quem faz o bem não comete erros, quase como se tivesse uma auréola.

Também há a ideia de que é irrealista, inocente, que não viveu o suficiente, que ainda tem ilusões e um dia vai perceber que não vale a pena ajudarmo-nos mutuamente. E se a pessoa souber tudo e ainda decidir ajudar os outros, pensamos que é moralmente superior, que se prejudica para fazer o bem... Quando, na realidade, não é uma coisa nem outra: os comportamentos de ajuda são muito frequentes e ganhamos sempre algo quando os fazemos. Pode não ser na dimensão material, mas numa social, de status, moral, espiritual... Sentimo-nos bem mesmo que não haja testemunhas. Vemos alguém que está a sofrer, os nossos circuitos de empatia são ligados e ao ajudarmos reduzimos as emoções negativas. Ou seja, ganhamos também.

“E quanto ao género? Homens e mulheres têm perfis altruístas muito semelhantes. É possível que os homens pratiquem mais atos de altruísmo arriscados (provavelmente, como já vimos, para impressionarem as mulheres) e que as mulheres tenham uma probabilidade ligeiramente maior de doar um rim”, explicita. Porquê?

É o que nos diz a literatura até agora. Se é daqueles resultados super consistentes, muito maturados? Não, mas as coisas apontam para aí.

E no terreno também é isso que perceciona?

Sim. No meu caso, vejo uma preocupação parecida, aumento de entreajuda igual, mas a forma como isso se manifesta ou os alvos a quem é dirigida essa ajuda é que podem variar por diversos motivos. Até culturalmente. Por exemplo, pode ser mais comum uma mulher ajudar uma mulher. Há outra coisa que, na minha experiência profissional, também cria uma certa diferença: os casos onde há violência sexual. De forma geral, aumenta em qualquer crise ou catástrofe. E, quando há conflito armado, a maior proporção continua a ser doméstica ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Como já sei que a grande maioria das vítimas é do género feminino e a gigantesca maioria dos agressores é do género masculino, sei que tenho de ter mulheres na minha equipa.

Escreveu: “Demasiada empatia emocional não permite o altruísmo - se ficarmos demasiado abalados pela situação do outro, não conseguimos sequer agir e tentar ajudar”. Já experienciou esta situação?

Trabalho no SNS e, muito do nosso trabalho com cuidadores, baseia-se nisto: passam de uma situação em que têm muita empatia e sentem um bocadinho as emoções de quem estão a cuidar, para o excesso, dá-se o burnout e depois têm dificuldade em empatizar. No meu caso, nunca me aconteceu em missões humanitárias, mas acho que estava a entrar em burnout num trabalho que tive. Não sei se era fadiga de compaixão porque há outros motivos: carga de trabalho elevada, pouco reconhecimento, etc. Eu tive... Não sei bem porquê. Estava a fazer a mesma coisa há muito tempo e vinha de missões onde o sofrimento era claro e no meu trabalho antigo, que não era psicoterapia, era aconselhamento e teste de HIV, algumas pessoas estavam vulneráveis e outras não. Passava de uns contextos para outros. Falo de algumas estratégias para evitar o burnout e... Parece-me que até me porto bem, cumpro-as!

“Quando ajudas tens poder” é um dos subtítulos do livro. “Quando dás alguma coisa podes facilmente encontrar-te numa posição de poder, na qual, se não tiveres cuidado, as tuas ações podem fomentar vulnerabilidade e dependência em vez de autonomia e empoderamento”. Como é que se apercebeu disto?

Quando ajudamos alguém, e acho que é útil partir deste princípio, estamos numa situação de mais poder. Em várias culturas, é quase universal, há o princípio da reciprocidade: achamos que devemos retribuir e quem ajuda tem o poder de fazer sentir no ajudado que tem de retribuir. E estou a falar de uma dimensão mais individual, mas há uma mais comunitária e outra macrosistémica. Tento apurar estas três dimensões porque nos focamos muito na primeira. Abordando-a: ao ajudarmos, sentimos que sabemos quais são os problemas e as soluções. Isto pode criar uma espiral negativa porque não ouvimos sequer as pessoas que vamos ajudar para percebermos quais são os reais problemas. Mesmo em crise e catástrofe, quando tudo parece óbvio, podem escapar-nos coisas vitais. Quando escolhemos ajudar a aldeia A e não a B, podemos criar tensão na B. Mesmo sem querermos. Podemos reforçar a sensação de dependência e de falta de competência das pessoas vulneráveis, em termos individuais, e se não tentarmos equilibrar isto... Podemos polarizar ainda mais. Eu é que decido, está aqui a ajuda, toma: isto não pode funcionar assim. E há a repercussão nos nossos: quando regressamos, reforçamos o a priori. Como se “eles” fossem mais homogéneos e vulneráveis. Há historiadores que mostram uma curiosa estatística: se abríssemos 3 vezes mais as fronteiras nos países desenvolvidos, isso implicaria um aumento na economia dos países subdesenvolvidos 3 vezes superior àquilo que damos em donativos. Damos 128 mil milhões por ano, mais ou menos, e se mudássemos aquilo que fazemos... O fluxo de riqueza seria muito superior. Este nosso sistema de ajuda externa também pode estar a reforçar a ideia de que os países pobres precisam de caridade quando, se calhar, só precisam de justiça.

