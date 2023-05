Cristiano Ronaldo recebe Medalha de Honra da Cidade de Lisboa

Proposta foi aprovada em reunião da câmara com 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra.





Cristiano Ronaldo vai ser agraciado com a Medalha de Honra da Cidade pela Câmara Municipal de Lisboa, pela defesa, promoção e projeção do nome da capital portuguesa no mundo, revelou a autarquia, esta quinta-feira.

A atribuição da medalha, proposta por Carlos Moedas, foi aprovada, na quarta-feira, em reunião da Câmara Municipal, com 14 votos favoráveis, uma abstenção e dois votos contra.

"Esta é uma homenagem a um menino que se fez homem em Lisboa e que, para além da sua identidade do sítio onde nasceu, se tornou um grande lisboeta, no sentido da paixão que tem pela cidade", considera o presidente da câmara.

Carlos Moedas sublinhou também "a esperança extraordinária que Cristiano Ronaldo traz a tantos jovens, contribuindo para que possam sonhar", para saberem que "pelo seu mérito podem chegar onde querem".

Recorde-se que Cristiano Ronaldo nasceu na Madeira, onde começou a jogar futebol, mas veio ainda muito novo para Lisboa para jogar nas camadas jovens do Sporting.

