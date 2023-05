Cayetano Rivera. O herói das arenas que demorou a decidir-se

O seu nome é conhecido em quase todo o mundo por ter dominado as arenas já tarde, mas de uma maneira brilhante. Perdeu o pai no local onde mais o aplaudem, viveu vários amores e, agora, talvez brevemente o comecemos a ver em Portugal. O toureiro Cayetano Rivera é o novo namorado da apresentadora Maria Cerqueira Gomes. O que se sabe sobre a sua vida?





É um dos toureiros mais conhecidos e atraentes de Espanha, pertencendo a uma das grandes linhagens de toureiros do país. Quem o conhece defino-o como um homem reservado, de poucas palavras, introvertido, mas muito seguro de cada um dos passos que dá. Mas as últimas notícias da imprensa espanhola têm mostrado que, apesar de tímido, este não esconde os seus momentos de felicidade.

Foi em março que o novo relacionamento da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, de 39 anos, com o espanhol, de 46, veio à tona. Mais recentemente e, uma semana depois desta se ter mostrado em Veneza, onde passou a Páscoa, soube-se que foi na companhia do novo namorado. Foi a revista espanhola Semana que o provou, revelando as imagens do casal num naquele que é um dos destinos mais românticos do mundo. Um mês antes, a mesma publicação já tinha mostrado fotografias de um encontro dos dois em Sevilha, onde vive Cayetano. De acordo com a revista espanhola, em Veneza, os dois namoraram «às claras», deixando-se «ver a bordo de várias gôndolas e também passearam de forma carinhosa pelas ruas da cidade». Maria e Rivera trocaram «gestos carinhosos, abraços e beijos», em locais turísticos como a Praça de São Marcos e a ponte Rialto, acrescenta.

O passado de Rivera

Mas quem é Rivera? E o que escondem os seus olhos verdes-mar? Cayetano Rivera Ordóñez nasceu em Madrid em 13 de janeiro de 1977 e nas suas veias corre o sangue de três das dinastias taurinas por excelência: os Ordóñez, os Dominguín e os Rivera.

Os seus pais eram Francisco Rivera ‘Paquirri’ (1948-1984) e Carmen Ordóñez (1955-2004), ambos falecidos em trágicas circunstâncias. O matriarca da família, Paquirri, morreu chifrado por um touro na Plaza de Pozoblanco, Córdoba. Por sua vez, Carmen, morreu com um ataque cardíaco causado por uma overdose de narcóticos.

A morte do toureiro sénior levou a um confronto sobre a sua herança que se arrasta até hoje, deixando também um vazio imenso nos seus filhos - além do seu irmão Francisco - fruto da união entre Paquirri e Carmen -, Cayetano tem mais dois irmãos, nascidos do segundo casamento dos seus pais, Julián Contreras jr., filho de Carmen Ordóñez e Julián Contreras; e Francisco José Rivera, nascido do casamento de Paquirri e da cantora Isabel Pantoja.

Segundo Cayetano, o pai sempre representou uma figura forte na sua vida, «enquanto a sua mãe sempre foi mais divertida com as crianças». Quando o pai morreu, a sua vida mudou completamente. «Perdi o meu pai quando tinha sete anos», disse o toureiro numa entrevista. «Ele foi rígido comigo e com o meu irmão (Francisco). Uma voz que nos atingiu e nos fez mantermo-nos firmes. Com o tempo aprendi aquilo que estava a tentar fazer era uma maneira de nos preparar para o futuro, para o que a vida pode ser», revelou, sem conseguir conter a tristeza. A mãe mimava-o demais, por isso, em criança, passava mais tempo com ela: «Agora arrependo-me muito por não ter aproveitado esse tempo para estar mais com ele», admitiu.

Estudos antes da arena

Mas ao contrário daquilo que se poderia esperar e daquilo que fez o seu irmão Francisco, Cayetano não se jogou logo que possível para praças, tomado pela febre de imitar os mais velhos. Escreve a MujerHoy que Cayetano estudou num internato suíço desde os 14 anos, já que a sua mãe não queria que crescesse num ambiente taurino. No entanto, os seus verões eram passados ​nos campos, entre os touros. Em adolescente pensou e repensou, concentrando primeiro a sua vida nos estudos. Primeiro nos negócios, depois no cinema, procurando pelas suas paixões fora da arena. Chegou mesmo a trabalhar como produtor em alguns espaços televisivos, como El host, programa apresentado por Boris Izaguirre e produzido por Miguel Bosé.

Sem que ninguém esperasse, aos 28 anos, surpreendeu o mundo ao anunciar que se queria dedicar às touradas - nenhum toureiro inicia a sua carreira tão tarde -, e os seus irmãos já o tinham avisado e pressionado. Mas não foi preciso que começasse cedo. O seu sucesso foi grande, maior do que alguma vez os seus familiares esperaram. Estreou-se nas arenas no dia 26 de março de 2005, na Plaza de Toros de Ronda, Málaga. Nesse dia, vestiu-se de azul claro e dourado.

Na sua apresentação na Plaza de La Maestranza, em Sevilha, em 2006, cortou uma orelha de cada um dos seus touros. Na temporada de 2005 ficou em segundo lugar no plantel de toureiros e o Clarín da Rádio Nacional concedeu-lhe a Orelha de Prata de melhor toureiro.

Seguiram-se muitas outras touradas que fizeram com que muitos o considerassem «um herói na arena», escrevem os meios de comunicação espanhóis. Segundo a MujerHoy, na sua breve carreira como toureiro - este anunciou que se reformaria em 7 de outubro de 2012 - Cayetano tem mais de 250 touradas e inúmeros troféus atrás de si. Os seus maiores admiradores, destacam que este soube «assimilar a pureza e a majestade das touradas de Ronda», sendo um «artista total e global».

De acordo com a Lecturas, a sua indiscutível forma física também o levou a fazer sucesso fora das praças. Giorgio Armani notou isso e fez dele o seu modelo masculino favorito. Além disso, é imagem publicitária da Loewe e também participa nas promoções da Porcelanosa.

Em novembro de 2013, Cayetano anunciou a cessação temporária da carreira tauromáquica, mas voltou aos na primavera de 2015. «O mundo das touradas é emocionante e quando te chamam é difícil resistir», assumiu.

Os amores de Cayetano

Cayetano Rivera casou-se com a atriz Blanca Romero no dia 26 de outubro de 2001, assumindo um compromisso também com a filha da artista, Lucía, atualmente com 24 anos, que Cayetano, até hoje, considera sua filha, segundo a Lecturas. O casamento acabou em janeiro de 2004, aparentemente, porque Blanca não concordou com a decisão de Cayetano de recomeçar no mundo das touradas.

Desde então, Blanca Romero não conheceu nenhum parceiro estável, enquanto o toureiro reencontrou o amor na Miss Espanha 2003 e apresentadora, Eva González, com quem começou a namorar em março de 2009 e com quem tem um filho, Cayetano, de 7 anos. Cayetano Rivera esteve casado com González, de 41 anos, até outubro do ano passado. A relação entre os dois, foi pautada por muitos altos e baixos. O casal esteve separado por duas vezes, a primeira em 2013 e a segunda em 2019, depois de ter sido tornado público o escândalo da traição do toureiro com Karelys Rodríguez - uma advogada que tornou público o romance com o matador durante seis anos.

Agora, é oficial, o toureiro escolheu uma portuguesa que, durante vários anos, se recusou a falar da sua intimidade na televisão. Na sexta-feira passada, interrogada pelo seu colega e amigo Cláudio Ramos, sobre o relacionamento, apenas respondeu: «Estou muito feliz!». Será desta vez que Cayetano conseguirá ser feliz?

