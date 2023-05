PSD pede à PSP e PJ elementos sobre incidentes no Ministério das Infraestruturas

Socias-democratas querem ainda acesso a todos os emails trocados entre a TAP e qualquer elemento do Ministério das Infraestruturas, incluindo os de anteriores membros da tutela.





O PSD pediu, esta quinta-feira, às PSP e à PJ, mais elementos sobre os incidentes da semana passada no Ministério das Infraestruturas

Os sociais-democratas requereram o acesso a cópias dos autos e registos áudios da polícia e elementos relativos ao computador do ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, da Judiciária.

No requerimento, dirigido ao presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI), o PSD refere que a PSP terá sido chamada duas vezes, uma delas pelo ex-adjunto.

"A primeira, com o alegado objetivo de acompanhar até à saída, e em segurança, o colaborador Frederico Pinheiro, que se fazia transportar de um computador; a segunda, para alegadamente salvaguardar a integridade física da chefe de gabinete e suas colaboradoras na sequência de alegados desacatos com Frederico Pinheiro", lê-se no pedido, justificado pelas “versões contraditórias sobre o ocorrido".

À Polícia Judiciária, é pedido o envio da "cópia do registo da mencionada ocorrência" e a "descrição dos procedimentos adotados para preservação de prova, nomeadamente para preservação do computador que terá sido entregue pelo SIS à PJ".

O PSD entregou ainda um requerimento sobre os "emails ocultados pelo Ministério das Infraestruturas", pedindo ao ministério de João Galamba "todos os emails, desde 2020 inclusive, trocados entre a TAP e qualquer elemento do Ministério das Infraestruturas", designadamente Pedro Nuno Santos, João Galamba, Hugo Mendes, Maria Araújo, Eugénia Cabaço, Frederico Pinheiro e o gabinete do ministério.

