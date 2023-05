J.J. Cale - Naturally

1971

por Telmo Marques

Mais um álbum debutante, desta vez por parte de um artista que contava já com 32 anos de idade, e quase a rasar o seu prazo de validade para as lides discográficas.



Se não sabem o significado de "Tulsa Sound", apenas têm de ouvir este álbum, que é a sua definição por excelência.

Blues, jazz, rockabilly, country e jazz, encontra-se neste álbum um pouco de tudo, aliado à excelência de JJ Cale como guitarrista, coadjuvado em partes pelo magnífico som "wah wah" da sua guitarra.



Poucos artistas exerceram tamanha influência em variados outros como JJ Cale. Refiro-me particularmente a nomes como Eric Clapton, Mark Knopfler, Neil Young, Tom Petty, Lynyrd Skynyrd e incontáveis outros.



Pouco mais de trinta minutos de duração, gravados de uma forma crua, com alguns dos temas a roçarem quase o amadorismo, conferindo-lhe por isso mesmo, o epíteto de clássico, pelo menos, aos meus ouvidos.



Temas como "Call Me The Breeze", "Crazy Mama", "Magnolia" e "After Midnight" transformam este álbum num autêntico "staple" na carreira de Cale, que nunca atingiu os picos da fama dos nomes anteriormente mencionados, talvez porque nunca almeja-se tal.



Atentem apenas ao primeiro tema do álbum, e todo um novo espectro musical, abrir-se-á perante os vossos ouvidos, ou então, e desculpem o termo, já não têm redenção possível...!!!



"Call Me The Breeze"



" Call me the breeze

I keep blowin' down the road

Well now, they call me the breeze

I keep blowin' down the road

I ain't got me nobody

I don't carry me no load

Ain't no change in the weather

Ain't no changes in me

Well, there ain't no change in the weather

Ain't no changes in me

And I ain't hidin' from nobody

Nobody's hidin' from me

Oh, that's the way its supposed to be

Well, I got that green light, baby

I got to keep movin' on

Well, I got that green light, baby

I got to keep movin' on

Well, I might go out to California

Might go down to Georgia, I don't know

Well, I dig you Georgia peaches

Makes me feel right at home

Well now, I dig you Georgia peaches

Makes me feel right at home

But I don't love me no one woman

So I can't stay in Georgia long

Well now, they call me the breeze

I keep blowin' down the road

Well now, they call me the breeze

I keep blowin' down the road

I ain't got me nobody

I don't carry me no load

Ooh, Mr. Breeze"



Até para a próxima semana









