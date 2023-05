Reino Unido retirou mais de duas mil pessoas do Sudão

"O Reino Unido coordenou a maior e mais ampla operação de evacuação do Sudão por qualquer país ocidental e trouxe para segurança 2.450 pessoas provenientes do Sudão", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly.





O Reino Unido revelou que já retirou 2.450 pessoas do Sudão, afirmando que continua "focado" em "ajudar os que se encontram numa situação de necessidade desesperada de assistência humanitária e continua a pressionar para que haja um cessar-fogo de longa duração".

"O Reino Unido coordenou a maior e mais ampla operação de evacuação do Sudão por qualquer país ocidental e trouxe para segurança 2.450 pessoas provenientes do Sudão", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, em declarações citadas pela agência EFE.

Segundo o governo britânico, o último voo saído do Sudão, esta madrugada, tinha como destino o Chipre..

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.

