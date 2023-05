Polícia belga prende suspeitos de preparar atentado

Segundo as autoridades, os suspeitos são "maioritariamente de origem chechena" que não avançou quaisquer pormenores sobre o alvo do ataque que estava a ser planeado.





A polícia belga deteve sete "fervorosos apoiantes" do Estado Islâmico que, alegadamente, eram suspeitos de estarem a preparar um ataque terrorista neste país.

"Estão a ser analisados vários cenários. O alvo do ataque planeado ainda não foi determinado com precisão", acrescentou o Ministério Público, que revelou que as detenções foram efetuadas na sequência de nove rusgasem Roulers, Ostende, Gent e Menin.

A operação faz parte de uma investigação conduzida por um juiz antiterrorista da Flandres Ocidental. Este poderá, agora, decidir colocar os suspeitos em prisão preventiva após a sua audição.

"As acusações potenciais são: tentativa de assassínio terrorista, participação em atividades de um grupo terrorista e preparação de um ataque terrorista", declarou o gabinete do procurador, e pertencem "a um grupo de fervorosos apoiantes do Estado Islâmico", informou a mesma fonte.

