CTT. Lucro quase triplica para 16,1 milhões no primeiro trimestre

Os CTT encerraram o primeiro trimestre de 2023 com um resultado líquido de 16,1 milhões de euros, o que representa uma subida de 198% face aos 5,4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

"A evolução do resultado líquido consolidado foi positivamente influenciada pelo crescimento do EBIT recorrente (+19,0 milhões de euros)", refere a mesma informação, detalhando que este resultado foi também impactado negativamente "pelo agravamento dos resultados financeiros (-1,0 milhões de euros)" e "pela evolução desfavorável do imposto sobre o rendimento do período (+3,9 milhões de euros)", disse em comunicado à CMVM.

O negócio tradicional dos correios foi “negativamente influenciado” por dois efeitos verificados no primeiro trimestre deste ano, nomeadamente a receita do projeto de venda de computadores (21,5 milhões de euros) das soluções empresariais no primeiro trimestre de 2022 e a receita adicional do correio internacional de saída em fevereiro de 2022, “devido à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa (3,5 milhões de euros)”.

Já os rendimentos da área de negócio do expresso e encomendas atingiram 64,7 milhões de euros (+ 3,3 milhões de euros), enquanto a margem financeira do Banco CTT atingiu 22,0 milhões de euros (+5,6 milhões de euros) “ancorada no crescimento da sua carteira de crédito ao consumo (auto), habitação e outros”.

Também os serviços financeiros e retalho registaram uma evolução positiva dos rendimentos nos primeiros três meses deste ano, continuando a tendência iniciada em 2022, como resultado “de uma maior atratividade dos títulos de dívida pública, em especial dos certificados de aforro, num contexto de taxas de juro mais favoráveis a este produto de poupança”.

