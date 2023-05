Polícia deteve suspeito de ataque que fez oito mortos e 13 feridos na Sérvia

A polícia da Sérvia deteve, na manhã desta sexta-feira, um homem suspeito do ataque que vitimou oito pessoas e feriu 13. O suspeito foi detido perto da cidade de Kragujevac, no centro do país, a cerca de 100 quilómetros a sul de Belgrado.

A detenção ocorreu na sequência de buscas que duraram toda a madrugada e mobilizaram centenas de polícias.

O homem disparou a partir de um carro em movimento, na passagem por três localidades sérvias, perto de Mladenovac, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital.

O tiroteio aconteceu um dia depois de um adolescente de 13 anos ter usado as armas do pai para matar oito colegas e um vigilante numa escola em Belgrado.

