Homem morre atropelado pelo próprio trator em Mortágua

Um homem de 87 anos morreu atropelado pelo próprio trator, na manhã desta sexta-feira, em Vale de Paredes, freguesia de Sobral, concelho de Mortágua, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o idoso estava sozinho quando ocorreu o acidente e foi encontrado por um morador da aldeia.

"Desconhecemos os contornos do acidente. À nossa chegada, o senhor estava debaixo de uma das rodas do trator, já sem sinais vitais. O óbito acabou por ser declarado no local", adiantou o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, Diogo Correia.

O alerta foi dado pelas 9h09, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

No local estiveram 15 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tondela, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a GNR e a Proteção Civil de Mortágua.

