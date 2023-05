BPI. Lucro dispara para 85 milhões no primeiro trimestre

O BPI apresentou lucros de 85 milhões de euros, nos três primeiros meses do ano, o que representa uma subida de 75% em comparação com os 49 milhões registados, em igual período do ano passado. Só a atividade em Portugal contribuiu com 73 milhões de euros, um aumento de 164% relativamente ao primeiro trimestre de 2022 (28 milhões).

Já as participações no BFA e BCI tiveram um contributo de 1 milhão e de 11 milhões de euros para o resultado consolidado, respetivamente.

A instituição financeira registou um crescimento homólogo de 4% no crédito, enquanto os depósitos de clientes diminuíram 4%. Os proveitos da atividade comercial cresceram 50% o que, a par com um aumento de 11% dos custos e um custo do risco de 0,20%, se traduziu numa melhoria da rentabilidade dos capitais próprios tangíveis recorrentes em Portugal para 9,5% (+3.8 p.p. nos últimos 12 meses).

De acordo com João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, “o primeiro trimestre ficou marcado por um comportamento da economia mais positivo do que se antecipava, o que nos permitiu manter um forte dinamismo comercial e melhorar a rentabilidade”, lembrando que o banco “manteve o apoio às famílias e empresas, como fica demonstrado pelo crescimento do crédito e continuou a investir para dar resposta às novas necessidades dos clientes”.

E não hesita: “Estes resultados representam uma fotografia deste momento, mas teremos de continuar a olhar com prudência, e com confiança, para o que será o filme de todo o ano”.

O BPI atingiu uma quota de mercado de 16,8% na contratação acumulada até fevereiro de 2023, e a quota de mercado de crédito hipotecário em carteira ascendeu a 13,9% em fevereiro. Também a carteira de crédito a empresas cresceu 1%, enquanto a quota de mercado no crédito a empresas é de 10,9%.

Os custos de estrutura aumentaram 11%, os gastos com pessoal aumentaram 8% e os gastos gerais administrativos aumentaram 20%, “refletindo o aumento dos custos de informática com novos projetos tecnológicos, e as depreciações e amortizações +2%”.

No final de março de 2023, o Banco BPI contava com 4.386 colaboradores. Na mesma data a rede de distribuição totalizava 319 unidades comerciais, entre balcões (274), centros premier (12), centros private banking (3), balcão móvel (1) e centros de empresas e institucionais (29).

