Keir Starmer acredita que irá alcançar a maioria nas próximas legislativas do Reino Unido

Ainda falta algum tempo para as próximas eleições legislativas do Reino Unido, só vão acontecer em 2024, mas o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, está confiante e afirmou que o seu partido pode conseguir uma uma maioria absoulta, disse esta sexta-feira, depois dos bons resultados nas eleições autárquicas, de quinta-feira, em Inglaterra.

"Estamos a ter resultados fantásticos em todo o país", disse Kermer, ao dirigir-se esta manhã a militantes do Partido Trabalhista, em Medway, local onde ganhou o controlo da câmara municipal pela primeira vez desde 1998.

"O que demonstrámos juntos é que podemos mudar. Mudámos o nosso partido. Ganhámos a confiança dos eleitores e agora podemos continuar a mudar o nosso país. A mudança é possível. Um Reino Unido melhor é possível", afirmou, referindo as vitórias em Plymouth e Stoke-on-Trent, locais que considera serem campos de batalha importantes para roubar eleitorado aos Conservadores.

"Não há que enganar, estamos a caminho de uma maioria trabalhista nas próximas eleições gerais", acrescentou.

Segundo a estação pública BBC, apurados 62 dos 230 municípios que foram a votos, o 'Labour' ganhou 659 lugares dos cerca de 8 mil em disputa.

Isto representa um aumento de mais 122 lugares para os Trabalhista do que em 2019, enquanto os 'tories' perderam 235, apesar de elegerem 462 vereadores.

O primeiro-ministro britânico e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, confessou sentir "desilusão [por] perder vereadores conservadores", apesar de lembrar que estes resultados são ainda preliminares.

