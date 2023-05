Portugal vai esgotar no domingo os recursos naturais disponíveis para este ano

Segundo a Zero, as atividades humanas que mais contribuem para a Pegada Ecológica de Portugal são o consumo de alimentos (30% da pegada global do país) e a mobilidade (18%), constituindo pontos críticos para intervenções de mitigação da Pegada.





Os recursos naturais disponíveis para este ano de Portugal vão ser esgotados, este domingo.

Isto vai obrigar o país a começa a usar recursos que só deveriam ser consumidos no próximo ano, segundo dados da associação ambientalista Zero, que afirma, em comunicado, que se a humanidade consumisse como Portugal os recursos para este ano acabavam este domingo.

"Se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria cerca de 2,9 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos", pode ler-se.

"Portugal é, já há muitos anos, deficitário na sua capacidade para fornecer os recursos naturais necessários às atividades desenvolvidas (produção e consumo). O mais preocupante é que a 'dívida ambiental' portuguesa tem vindo a aumentar", explica a associação, acrescentando que este desequilíbrio tem a ver com o modelo de produção e de consumo que suporta o estilo de vida no país.

Segundo a Zero, as atividades humanas que mais contribuem para a Pegada Ecológica de Portugal são o consumo de alimentos (30% da pegada global do país) e a mobilidade (18%), constituindo pontos críticos para intervenções de mitigação da Pegada.

De forma a reduzir a dívida ambiental portuguesa, a associação apresenta diversas propostas como uma aposta numa agricultura virada para alimentos de qualidade, preservando os solos e reduzindo a poluição e o uso de água, o aproveitamento do potencial do teletrabalho, reduzindo deslocações, o investimento em modos suaves de transporte e transportes públicos, assim como a sustentabilidade dos produtos, com a reciclagem.

Os habitantes de Portugal podem também contribuir para esta mudança, nomeadamente, reduzindo a presença de proteína animal na alimentação. Segundo a associação, cada português come mais proteína animal do que a recomendada pela roda dos alimentos, que deveria ser constituída metade por vegetais, um quarto das leguminosas e dois terços das frutas.

Para além destes conselhos, é também afirmado que as pessoas deveriam movimentar-se de forma sustentável, privilegiando os transportes públicos, andando a pé ou de bicicleta, e que terminem com o hábito do "usar e deitar fora", escolhendo antes "ter menos, mas de melhor qualidade".

Os comentários estão desactivados.