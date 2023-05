Guerra no Sudão continua sem avanços nas negociações para um cessar-fogo

Riade e Washington "saudaram" o início de um diálogo e motivaram os membros do exército e as Forças de Apoio Rápido a "envolverem-se ativamente" num cessar-fogo, mas não anunciaram nem o início formal das negociações nem o seu conteúdo.





Os combates no Sudão continuam, sem que nenhuma das partes envolvidas neste conflito revelem avanços nas negociações para um cessar-fogo.

As negociações para as tréguas estão a acontecer na Arábia Saudita, onde autoridades norte-americanas e sauditas asseguram que as duas fações deste conflito estão a negociar uma trégua.

Contudo, nem o exército, do general Abdel Fattah al-Burhane, nem as Forças de Apoio Rápido, do rival general Mohamed Hamdane Daglo, se pronunciaram sobre as discussões entre os respetivos emissários.

"A delegação do Exército só falará sobre uma trégua e como implementá-la adequadamente para facilitar o acesso humanitário", revelou à AFP o porta-voz do Exército, general Nabil Abdallah.

Riade e Washington "saudaram" o início de um diálogo e motivaram os membros do exército e as Forças de Apoio Rápido a "envolverem-se ativamente" num cessar-fogo, mas não anunciaram nem o início formal das negociações nem o seu conteúdo.

O violento conflito no Sudão coloca o exército do general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, e o seu adjunto e opositor, o general Mohamed Hamdane Daglo, que comanda as forças paramilitares de apoio rápido.

Estes combates foram despoletados devido ao fracasso das negociações para a integração dos paramilitares nas forças armadas, no âmbito de um processo de transição política no Sudão.

