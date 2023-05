Filme do realizador croata Juraj Lerotic vence Grande Prémio do IndieLisboa

Para além desta distinção, o Prémio Especial do Júri da Competição Internacional foi atribuído a 'Le Barrage', de Ali Cherri, e o Prémio para Melhor Longa Metragem Portuguesa (no valor de 5 mil euros) a 'Mal Viver/Viver Mal', de João Canijo, que vão estrear nas salas de cinemas portuguesas esta quinta-feira.





O festival de cinema IndieLisboa distinguiu Safe Space, filme do realizador croata, Juraj Lerotic, com o Grande Prémio de Longa-Metragem Cidade de Lisboa.

"Orealizador croata Juraj Lerotic venceu o Grande Prémio de Longa-Metragem Cidade de Lisboa [no valor de 15 mil euros] com 'Safe Place', filme autobiográfico que parte de um evento traumático - uma tentativa de suicídio - para explorar as suas consequências na vida quotidiana de uma família", pode ler-se num comunicado lançado pela organização do IndieLisboa, onde é também referido que 'Vermelho Bruto', de Amanda Devulsky, teve direito a uma menção especial.

Para além desta distinção, o Prémio Especial do Júri da Competição Internacional foi atribuído a 'Le Barrage', de Ali Cherri, e o Prémio para Melhor Longa Metragem Portuguesa (no valor de 5 mil euros) a 'Mal Viver/Viver Mal', de João Canijo, que vão estrear nas salas de cinemas portuguesas esta quinta-feira.

O Prémio de Melhor Realização para Longa-Metragem Portuguesa (no valor de mil euros) do 20.º IndieLisboa foi para 'Astrakan 79', de Catarina Mourão, e, na secção IndieMusic, foram distinguidos, 'ex aequo', 'Miúcha, a voz da Bossa Nova', de Liliane Mutti e Daniel Zarvos, e 'The Elephant 6 Recording Co.', de C.B. Stockfleth, com um prémio no valor de mil euros.

A 20.ª edição do festival de cinema lisboeta, que contou com uma programação que inclui mais de 300 filmes, começou no dia 27 de abril e divide-se entre o cinema São Jorge, a Culturgest, a Cinemateca Portuguesa e o Cinema Ideal, juntando-lhe ainda o Cinema Fernando Lopes - uma sala de cinema que existe na Universidade Lusófona - e a piscina da Penha de França.

