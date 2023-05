Marcelo vai almoçar com com vice-presidente chinês na segunda-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai se reunir com com o vice-presidente da China, Han Zheng, na segunda-feira, em Belém, para discutir as relações bilaterais e matérias referentes à atualidade internacional durante um almoço de trabalho.

"O almoço de trabalho visará prosseguir o aprofundamento das excelentes relações entre os dois países, momento onde, em conjunto, serão analisados e desenvolvidos assuntos da agenda bilateral entre a República Popular da China e Portugal, bem como matérias referentes à atualidade internacional", lê-se na nota divulgada pela Presidência da República.

No sábado à noite, depois de ter estado no Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa, o Presidente da República falou sobre a sua reunião com Han Zheng, que está a realizar desde domingo uma visita a Portugal, onde permanecerá até quarta-feira, e refletiu sobre o estado das relações diplomáticas com a China na atual conjuntura mundial.

"Vem a Portugal o vice-presidente chinês. A China tem assumido agora um papel mais intenso em relação a este problema, e Portugal é uma plataforma importante de diálogo. Naturalmente, estamos onde estamos, somos aliados da Ucrânia, somos aliados da NATO e da União Europeia, mas mantemos diálogo com tudo aquilo que possa no momento seguinte, a prazo, ajudar a construir a paz", afirmou.

Antes de se reunir com o vice-presidente chinês, Marcelo recebeu, no passado dia 19 de abril, em Belém o chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Ho Iat Seng.

Os dois políticos trataram de questões de direito acordadas com a China em 1999 e do ensino do português.

