Avião militar atinge casa na índia

Um avião militar de fabrico russo despenhou-se, esta segunda-feira, sobre uma casa na Índia, perto daa cidade Hanumangarh, no estado de Rajasthan, matando duas pessoas e deixando outra três feridas.

De acordo com a imprensa internacional, o piloto foi resgatado com vida, mas dois habitantes da casa morreram e outros três ficaram feridos.

Este é o sexto acidente com aviões MiG-21 desde janeiro de 2021 na índia, e vai ser aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.

