Mensagens secretas entre Taylor Swift e Matty Healy? "Isto é sobre ti, tu sabes quem és. Eu amo-te"

Apesar de não ser oficial, fontes próximas dos cantores disseram ao jornal The Sun que ambos estão a namorar, tendo a relação começado há cerca de dois meses.





Não está nada confirmado, mas os fãs andam aos saltos com as teorias de que Taylor Swift e Matty Healy têm uma relação e de que estariam a trocar mensagens secretas um para o outro durante os seus recentes concertos.

A cantora, na sexta-feira passada, durante o seu concerto em Nashville, nos Estados Unidos, na sequência da sua turnê “Eras”, olhou para uma das câmaras, murmurando: “Isto é sobre ti, tu sabes quem és. Eu amo-te". De acordo com o Page Six, Matty Healy estava presente no concerto de Taylor Swift.

Por sua vez, estando ou não relacionado, o facto é que o vocalista da banda inglesa “The 1975” disse exatamente as mesmas palavras durante um dos seus concertos, que teve lugar nas Filipinas, no dia 3 de maio.

Apesar de não ser oficial, fontes próximas dos cantores disseram ao jornal The Sun que ambos estão a namorar, tendo a relação começado há cerca de dois meses.

“Eles namoraram uma primeira vez, muito brevemente, há quase dez anos, mas o ‘timing’ não estava certo”, disseram ainda. Os artistas namoraram em 2014.

Recorde-se que Taylor Swift terminou a sua relação com o ator Joe Alwyn em fevereiro deste ano, depois de seis anos de namoro.

Os comentários estão desactivados.