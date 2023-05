Messi regressa aos treinos no PSG depois de suspensão

Lionel Messi regressou aos treinos no Paris Saint-Germain, esta segunda-feira, depois da suspensão por ter viajado até à Arábia Saudita sem autorização do clube.

O argentino foi suspenso por duas semanas, mas os franceses anunciaram hoje nas redes sociais o regresso do jogador.

⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Na semana passada, Messi fez um pedido de desculpas público pela sua atitude, o que terá causado a redução do castigo, avança o RMC Sport.

A estrela do futebol tem contrato com o PSG até ao final desta época e tem sido avançado pela imprensa desportiva que o futuro do craque não passará por França. Há quem diga que irá juntar-se a Ronaldo na liga saudita com um contrato astronómico ou que poderá mesmo regressar ao Barcelona.

