Marinha acompanhou nova passagem de navio russo

Este fim de semana, o Navio da República Portuguesa (NRP) Corte-Real acompanhou o navio de recolha de informação da Federação Russa 'Yuriy Ivanov', que realizou passagem ao longo da Zona Económica Exclusiva Portuguesa.

Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, a Marinha portuguesa informa que a monitorização de unidades navais russas "decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no Mar, e é um procedimento que representa um forte contributo para a segurança e dissuasão mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo".

A nota dá ainda conta de que a Marinha também acompanhou e monitorizou a passagem dos navios de investigação científica 'Professor Logashev' e 'Akademik Karpinskiy'.

