Australiana sobrevive cinco dias na floresta com doces e vinho

Uma australiana, de Melbourne, que ia visitar à família teve um percalço no caminho, com o carro a ficar preso numa poça de lama em Victoria's High Country. A mulher ficou sem rede no telemóvel e estava perdida numa floresta, avança o "The Age".

A forma que encontrou para se alimentar durante os cinco dias, que esteve sozinha na floresta, foi comendo doces e bebendo vinho que tinha consigo.

Segundo as autoridades, Lilian ficou perdida a 60km da cidade mais próxima e devido aos problemas de saúde que tem, não podia andar por isso ficou dentro do veículo.

“Pensei que ia morrer ali. Fiquei sentada a pensar: o que é vou fazer? Como é que vou sobreviver?”, disse Lillian à comunicação social australiana, acrescentando que até escreveu uma carta de despedida aos familiares.

