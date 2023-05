Sete detidos por tráfico de droga no bairro de Santa Tecla em Braga

A Polícia de Segurança Pública deteve, esta segunda-feira, sete pessoas na sequência de uma operação de combate ao tráfico de droga no bairro de Santa Tecla, em Braga, revelou uma fonte da PSP à Lusa.

Segundo a mesma fonte, os detidos são quatro homens e três mulheres.

No âmbito da investigação, a PSP deu cumprimento a 15 mandados de busca domiciliária e três em viaturas, que resultou também na apreensão de cocaína e heroína em quantidades ainda não conhecidas.

“Mas não estamos seguramente a falar de quilos, porque os suspeitos não trabalhavam com grandes quantidades em simultâneo”, explicou a fonte.

Acrescentando que em causa está um grupo que trabalhava “em conjunto e de forma organizada”, com “um ou dois donos do negócio” e com os outros a colaborarem no tráfico, como no transporte do estupefaciente.

Na operação, estiveram envolvidos 130 operacionais, incluindo elementos da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, e de meios da estrutura de investigação criminal do Comando Metropolitano da PSP de Porto.

No local, estiveram ainda elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Braga, de equipas de prevenção e reação imediata, de intervenção rápida e de trânsito.

Os detidos vão ser presentes a tribunal, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

