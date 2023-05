Pescador resgatado a 18 quilómetros do Funchal com ferimento profundo no braço

A embarcação chegou à Marina do Funchal às 18h09, e no local estava uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que transportou a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.





Um pescador de 48 anos foi resgatado, na tarde desta segunda-feira, a bordo da embarcação de pesca "Porto Franco", a operar a 18 quilómetros a sul do Funchal, por tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, de acordo com um comunicado da polícia marítima do Funchal.

O alerta para o incidente foi dado às 16h39.

O homem tinha um corte profundo num membro superior.

A embarcação chegou à Marina do Funchal às 18h09, e no local estava uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que transportou a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

