Homem encontrado morto com sinais de violência na própria casa em Braga

Um homem, com cerca de 40 anos, foi encontrado morto, com sinais de violência, esta segunda-feira, no interior da casa onde vivia, em Lamaçães, Braga.

O alerta foi dado por volta das 20h30, segundo o Correio da Manhã, e foi a PSP quem chegou primeiro ao local e contactou a Polícia Judiciária, que está agora encarregue do caso.

Os inspetores da PJ já estiveram a realizar perícias no local e a falar com possíveis testemunhas.

O corpo do homem foi transportado pelos Sapadores de Braga para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado e, assim, apurar-se a causa da morte.

