"Foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra" contra a Rússia, diz Putin

Vladimir Putin classificou, esta terça-feira, de criminosa a "ideologia de supremacia defendida pelos dirigentes ocidentais" que esqueceram “quem liderou a demente aspiração dos nazis para a dominação mundial".

"Contra a nossa Rússia foi desencadeada, outra vez, uma autêntica guerra. Mas, nós resistiremos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes do Donbass [território anexado na Ucrânia] assim como vamos garantir a nossa segurança", disse o Presidente da Rússia, no seu discurso, durante o desfile militar da Praça Vermelha em Moscovo, na sequência do Dia da Vitória, que é assinalado todos os anos desde 1995.

O Dia da Vitória celebra a vitória europeia dos Aliados sobre o regime da Alemanha nazi.

Encontram-se presentes os líderes da Bielorrússia e os chefes de Estado da Arménia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turquemenistão.

