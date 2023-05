Real Madrid e Manchester City jogam meia-final de campeões

As meias-finais da Liga dos Campeões começam a jogar-se hoje e vamos ter seguramente grandes jogos. Pelas 20 horas, o mítico Estádio Santiago Bernabéu vai ser palco de um jogo que bem podia ser a final da prova. O Real Madrid defronta o Manchester City numa partida de estrelas. No historial da competição, os ‘merengues’ esmagam o rival, pois levantaram o troféu por 14 vezes! e estão pela décima vez nas meias-finais nas últimas 12 épocas. Já o City nunca venceu a liga milionária, apesar do colossal investimento feito nos últimos anos. A equipa de Pep Guardiola está super motivada com a possibilidade de vencer três competições esta época (campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões). Deixando de lado a história, é muito arriscado avançar com um favorito, pois as duas equipas têm mostrado nos jogos europeus um futebol de qualidade e contam com alguns dos melhores jogadores do mundo, caso de Benzema, Vinicius, Modric (Real Madrid), e De Bruyne, Bernardo Silva e Haaland (Manchester City). O avançado norueguês já marcou 12 golos nesta edição e tem a possibilidades de bater o recorde de Cristiano Ronaldo que marcou 17 golos em 2013/14. Não é fácil, mas Haaland já se habitou a pulverizar recordes como aconteceu recentemente na Premier League.

Na quarta-feira, os rivais de Milão voltam a reencontrar-se na Liga dos Campeões e esperam-se duelos de grande intensidade dentro e fora do relvado. Também aqui é difícil definir a percentagem de favoritismo de cada uma das equipas nos dois jogos que se vão realizar no mesmo recinto, o Estádio de San Siro. As equipas italianas são conhecidas pela sua capacidade defensiva, mas a presença de jogadores como Rafael Leão (Milan) e Lautaro Martínez (Inter) pode fazer toda a diferença e desbloquear um jogo que, à partida, pode ser muito tático. O avançado português foi determinante no empate com o Nápoles no jogo que ditou o apuramento do Milan, enquanto o dianteiro argentino marcou e assistiu no empate frente ao Benfica. Simone Inzaghi, treinador do Inter, tem noção da grandeza do desafio que tem pela frente: “Sabemos o que este dérbi representa e vamos dar o nosso melhor”.

Os jogos da segunda mão realizam-se na próxima semana (16 e 17 de maio) e a final de Istambul está marcada para 10 de junho.

Os comentários estão desactivados.