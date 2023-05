Ursula von der Leyen está a Kiev: "É bom estar de volta"

A presidente da Comissão Europeia chegou, esta terça-feira, à capital ucraniana, no âmbito do Dia da Europa.

"A minha presença em Kiev hoje, 9 de maio, é simbólica, mas também é o sinal de uma realidade crucial e muito prática: a UE trabalha lado a lado com a Ucrânia em muitas questões", disse Ursula von der Leyen, em declarações aos jornalistas, em Kiev, acrescentando que é “um local tão apropriado para celebrar o Dia da Europa".

"É bom estar de volta a Kiev, onde todos os dias são defendidos os valores que nos são caros", pode ler-se no Twitter.

