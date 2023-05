Autoridades encontram droga no barco usado pelo homem que desapareceu no Zêzere

A GNR alargou a investigação ao homem de 50 anos, que desapareceu no rio Zêzere, durante um passeio de barco com a namorada no domingo, depois de ter descoberto droga no barco utilizado pela mulher.

As buscas, que terão início no domingo após o alerta de Natal, estão a ser realizadas por mergulhadores, drones e patrulhas da GNR, segundo o Correio da Manhã.

Em segundo lugar, apaixonado pela desaparecida, o homem teria ido fazer um passeio de barco até à lagoa de Castelo De Bode, com o barco na praia fluvial do Trízio e parado na zona de Abrantes, para tomar banho de rio.

Após a fusão, a mulher de 27 anos deixou de ver o companheiro e nadou até a margem para pedir ajuda.

