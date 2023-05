Já são conhecidas as medidas de segurança para a edição do Rali de Portugal de 2023, que começa na sexta-feira. A Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Automóvel Club de Portugal anunciaram, esta terça-feira, que estarão em ação 2900 militares da GNR.

“Teremos cerca de 2900 militares envolvidos em toda a prova, numa média de 700 por dia. O dispositivo da guarda atuará de forma preventiva, mas estará preparado para todas as circunstâncias", disse o Major Hernâni Martins, da divisão de Comunicação e relações-públicas da GNR, em conferência de imprensa.

"O objetivo da Guarda será garantir a segurança no deslocamento, acesso e decurso no maior evento desportivo nacional, para que exista clima de tranquilidade pública e em plena segurança. A partir do final do dia 10 e até domingo a GNR irá desenvolver operação de segurança e patrulhamento intensivo", resumiu.

São esperados "muitos milhares de adeptos, sobretudo portugueses e espanhóis", continuou, pedindo a todos que "cumpram o código da estrada e respeitem sempre as ordens da guarda e as indicações dos marshalls".

